LPI-NDH: Fußgänger übersehen

Bad Frankenhausen (ots) - Ein 72-jähriger Fußgänger wurde heute Vormittag Am Teichfeld bei einem Unfall leicht verletzt. Der Mann stand an einer Einfahrt zur Tiefgarage. Als er einen Schritt zur Seite machte, erfasste ihn ein Pkw, dessen Fahrer gerade dabei war rückwärts in die Tiefgarage zu fahren. Der 72-jährige stürzte und musste mit einer Kopfverletzung zur Behandlung ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell