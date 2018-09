LPI-NDH: Auto rollt davon

Beberstedt (ots) - Ein Mann stellte sein Auto am Montag, gegen 07.00 Uhr, am Fahrbahnrand der Straße Ländchen ab. Ca. zwei Stunden später machte sich der Ford plötzlich selbstständig. Er rollte in Richtung Hintergasse. Dort kollidierte der Pkw mit einem Lichtmast, der brach und auf den Gehweg fiel. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Handbremse des Fahrzeuges ordnungsgemäß angezogen. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern an. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf 4000 Euro.

