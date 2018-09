LPI-NDH: Zehnjährige durch Exhibitionisten belästigt - Polizei sucht Zeugen

Sondershausen (ots) - Nach der exhibitionistischen Handlung eines Mannes, die sich am Sonntagabend in Sondershausen ereignet hat, sucht die Polizei Zeugen. Eine Zehnjährige hielt sich im Park am Gottesacker auf, als sich ihr gegen 18.40 Uhr ein Mann näherte. Dabei manipulierte der Unbekannte an seinem Geschlechtsteil. Das Mädchen rannte davon. Daraufhin flüchtete der Mann ebenfalls. Der Unbekannte war ihr bereits zuvor auf dem Spielplatz aufgefallen. Der Täter war vermutlich zwischen 16 und 18 Jahre alt. Er war ca. 170 cm groß und schwarz gekleidet. Er trug eine kurze Hose und hatte blonde, kurze Haare. Wer kann Hinweise geben? Wem ist der Mann aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

