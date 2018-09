LPI-NDH: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bad Frankenhausen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntag, gegen 16.00 Uhr, ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 49-Jährige war auf der Bundesstraße 85 aus Richtung Kyffhäuser in Richtung Bad Frankenhausen unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Motorradfahrer nach links von der Fahrbahn ab. Anschließend kollidierte er frontal mit dem entgegenkommenden Toyota eines 40-Jährigen. Der Motorradfahrer kam ins Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von 13000 Euro.

