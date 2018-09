LPI-NDH: Motorrad auf Ölspur weggerutscht

Steinthaleben (ots) - Ein Motorradfahrer war am Sonntag, kurz vor 17.00 Uhr, auf der Bundesstraße 85 aus Richtung Kelbra in Richtung Bad Frankenhausen unterwegs. In einer Rechtskurve rutschte die Kawasaki aufgrund einer Ölspur weg. Der 36-Jährige stürzte, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

