LPI-NDH: Wildschwein von Pkw erfasst

Marolterode (ots) - Am Sonntagabend endete ein Unfall im Unstrut-Hainich-Kreis für ein Wildschwein tödlich. Gegen 22.40 Uhr war der Fahrer eines BMW auf der Landstraße aus Richtung Kirchheiligen in Richtung Marolterode unterwegs, als das Tier plötzlich auf die Fahrbahn rannte. Der 33 Jahre alte Autofahrer konnte einen Zusammenstoß mit dem Wildschwein nicht mehr verhindern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro.

