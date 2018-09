LPI-NDH: Container in Brand

Bad Tennstedt (ots) - Am Sonntagabend stand, kurz nach 18.00 Uhr, in Bad Tennstedt ein Container in der Kurstraße in Flammen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Am Container, in dem Sperrmüll gelagert war, entstand ein Schaden von 500 Euro. Ob das Feuer vorsätzlich gelegt wurde, ist nun u.a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Umfeld des Brandortes aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

