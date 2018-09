LPI-NDH: Wohnungstür und Fenster beschädigt

Nordhausen (ots) - Ein 20-Jähriger verursachte am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus in der Freiherr-vom-Stein-Straße einen Sachschaden von 500 Euro. Aus bisher unbekannter Ursache war der junge Mann in der elterlichen Wohnung ausgerastet. Anschließend beschädigte er ein Fenster im Hausflur und eine Wohnungstür. Gegen den 20 Jahre alten Mann wurde Anzeige erstattet.

