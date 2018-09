LPI-NDH: Einbruch in Diskothek gescheitert

Bollstedt (ots) - Am Sonntagabend versuchten Diebe, zwischen 19.50 Uhr und 20.45 Uhr, gewaltsam in eine Diskothek in der Mühlhäuser Straße einzudringen. Die zwei Unbekannten beschädigten neben Fenstern auch einen Schaukasten, der vor dem Gebäude stand, und einen Grill. Außerdem wurde ein Edelstahlschornstein herausgerissen. Als sich Zeugen näherten, ergriffen die beiden Einbrecher über einen nahegelegenen Radweg in Richtung Bollstedt die Flucht. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen nach den Männern verliefen jedoch ohne Erfolg. Beide waren dunkel bekleidet. Sie trugen Kapuzenshirts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 5000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

