LPI-NDH: Motorradunfall auf der B 85 auf dem Kyffhäuser

Kyffhäuserkreis (ots) - Am Samstag Nachmittag gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße 85 im Kyffhäusergebirge ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Eine 30 jährige Kawasaki Fahrerin verlor aufgrund unangepasster Geschwindigkeit beim Befahren einer Linkskurve die Gewalt über ihre Maschine, kam hierbei zu Fall und rutschte gegen die Leitplanke. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 EUR. Die Fahrerin wurde beim Unfall schwer am Bein verletzt und musste im Krankenhaus von Bad Frankenhausen medizinisch versorgt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell