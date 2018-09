LPI-NDH: Körperverletzungen beim Stadtfest

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Bisher wurden vier Anzeigen wegen Körperverletzung im Zusammenhang mit dem Stadtfest in Heiligenstadt aufgenommen. In drei Fällen kam es zu leichten körperlichen Auseinandersetzungen, die ihren Ursprung in Meinungsverschiedenheiten hatten. Dabei kam es nur zu leichten Verletzungen und teilweise beschädigter Bekleidung. Am Sonnabend, den 08.09.2018 gegen 21 Uhr liefen mehrere Jugendliche (deutsch)im Bereich der Windischen Gasse / Schöllbach in Richtung Innenstadt. Im Vorbeigehen spritzten sie durch ein geöffnetes Fenster Bier in die Wohnung, in der sich ebenfalls Jugendliche (deutsch) aufhielten. Das führte in der Folge zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung auf der Straße und steigerte sich dann in eine Rangelei, wobei auch Pfefferspray eingesetzt wurde. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten die Situation beruhigen. Gegenwärtig wird gegen fünf Jugendliche wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Drei Jugendliche wurden wegen Atemwegsreizungen durch die beim Stadtfest eingesetzten Rettungskräfte vor Ort behandelt.

