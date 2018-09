LPI-NDH: Zeugensuche nach Unfallflucht

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Eine Unfallflucht ereignete sich am Freitag, den 07.09.2018 gegen 15:20 Uhr im Bahnerstieg in Heiligenstadt. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte im Vorbeifahren den Außenspiegel eines dort parkenden blauen Pkw Opel Astra. Teile des Spiegels flogen ca. 2 m weg. Den Schaden am Opel beziffern wir mit etwa 250 Euro. Um Zeugenhinweise wird gebeten.

