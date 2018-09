LPI-NDH: Rettungshubschrauber im Einsatz

Schönstedt (ots) - Mit dem Rettungshubschrauber musste am Freitagmorgen eine 37-jährige Autofahrerin aus Erfurt in eine Klinik geflogen werden. Sie war gegen 08.00 Uhr zwischen Schönstedt und Großengottern unterwegs, als sie in den Anhänger eines Traktors krachte. Der Fahrer des Gespanns war gerade dabei nach rechts auf ein Feld abzubiegen. Ein folgender Lkw überholte den Abbiegenden. Die Frau, die hinter dem Lkw gefahren kam, erkannte die Situation vermutlich zu spät. Ihr Auto überschlug sich mehrfach, bevor es zum Stillstand kam. Es entstand ein Schaden von mindestens 13000 Euro. An der Unfallstelle kam es bis ca. 10.00 Uhr zu Behinderungen.

