LPI-NDH: Nackte Tatsachen sorgen für Aufsehen

Heiligenstadt (ots) - Eine nackte Frau sorgte am Donnerstagnachmittag in Heiligenstadt für Aufsehen. Autofahrer hatten die entkleidete Frau zwischen Uder und Heiligenstadt an der Straße entdeckt und die Polizei verständigt. Die trafen nicht nur auf die Frau, sondern sammelten auch deren Kleidung an der Straße auf. Die 38-jährige Brasilianerin wollte zu einer Bekannten in Heiligenstadt. Diese konnte ausfindig gemacht werden und nahm sich der Frau an. Warum sie völlig nackt herum lief, bleibt ihr Geheimnis. Gesundheitliche Probleme lagen bei der Frau wohl nicht vor.

