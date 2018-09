LPI-NDH: Hoher Schaden bei Brand

Allmenhausen (ots) - 50000 Euro richtete ein Feuer am Donnerstag in Allmenhausen an. Bei der Trocknung von ca. 30 Tonnen Mais geriet die Trockenmaschine plötzlich in Brand. 41 Feuerwehrleute aus den umliegenden Gemeinden kämpften bis in den Abend hinein gegen die Flammen. Ein technischer Defekt an der Maschine gilt als wahrscheinlich. Personen wurden nicht verletzt.

