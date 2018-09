LPI-NDH: Heftiger Zusammenstoß mit Wildschwein

Worbis (ots) - Am Donnerstagabend kollidierte ein Autofahrer auf der B 247 mit einem Wildschwein. Der Mann war mit seinem Opel Zafira in Richtung Leinefelde unterwegs, als kurz vor der Autobahnauffahrt Göttingen das Tier auf die Straße gelaufen kam. Es wurde frontal erfasst und verendete noch am Unfallort. Der Autofahrer und seine drei Insassen blieben unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell