LPI-NDH: Reisebüro von Einbrechern heimgesucht

Heiligenstadt (ots) - In der Nacht zum Freitag drangen Unbekannte kurz vor halb zwei gewaltsam in ein Reisebüro in der Wilhelmstraße ein. Da man am Aufbrechen der Eingangstür scheiterte, wurde die Schaufensterscheibe eingeschlagen. Nachdem das Büro durchwühlt war, öffnete man eine Wohnungstür im selben Haus gewaltsam. Insgesamt hinterließen der oder die Täter einen Schaden von ca. 1500 Euro. Über gestohlene Sachen kann noch nichts gesagt werden. Anwohner hatten sich über ruhestörenden Lärm beschwert und die Polizei informiert. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

