LPI-NDH: Einbruch ins Schwimmbad

Niederorschel (ots) - Zwischen Sonntag, 19.00 Uhr, und Montag, 08.00 Uhr, wurde das Bad in Niederorschel in der Schützenstraße von Dieben heimgesucht. Nachdem der oder die Unbekannten das Gelände widerrechtlich betreten hatten, drangen sie gewaltsam in das Gebäude der Badeanstalt ein. Anschließend wurde das Büro durchsucht. Gestohlen wurde jedoch nichts. Der oder die Diebe hinterließen an Fenstern und Türen einen Schaden von ca. 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

