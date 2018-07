LPI-NDH: Motorradfahrerin nach Unfall im Krankenhaus

Rohrberg (ots) - Eine Motorradfahrerin aus Niedersachsen war am Sonntagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, auf der Straße von Rohrberg in Richtung Freienhagen unterwegs. Beim Versuch, kleinen Steinen auf der Straße auszuweichen, verlor sie die Kontrolle über ihre KTM und kam nach rechts von der Straße ab. Das Motorrad durchfuhr anschließend einen Straßengraben und kam in einem Bachlauf zum Liegen. Die Fahrerin musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 10000 Euro.

