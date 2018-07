LPI-NDH: Maisfeld stoppt Frau

Artern (ots) - Am Sonntag war eine 79-jährige Autofahrerin mit ihrem Toyota auf der Landstraße zwischen Ringleben und Schönfeld unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam die Frau plötzlich von der Straße ab und durchfuhr ein Maisfeld, wo das Auto zum Stehen kam. Die Seniorin konnte sich nach dem Unfall an nichts mehr erinnern und wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Vermutlich führten gesundheitliche Probleme zum Unfall.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell