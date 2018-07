LPI-NDH: Irrtum mit Folgen

Sondershausen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag in Sondershausen entstand ein Schaden von ca. 10000 Euro. Eine 33-jährige Autofahrerin wollte gegen 20.35 Uhr mit ihrem Opel Vivaro von der Lutherstraße nach rechts in die Behelfszufahrt zur Bloedaustraße abbiegen. Dabei musste sie aufgrund der örtlichen Gegebenheiten zunächst nach links auf die Gegenfahrbahn wechseln. Der dahinter befindliche Autofahrer nahm irrig an, dass die Frau links abbiegen wollte und schloss in der rechten Fahrspur auf. Als die Frau nach rechts in die Bloedaustraße abbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem mittlerweile auf der rechten Seite befindlichen Opel Zafira. Personen kamen nicht zu Schaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell