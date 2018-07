LPI-NDH: Flammen zerstören Traktor

Steinthaleben (ots) - Ca. 40000 Euro Schaden hinterließen Flammen am Sonntagnachmittag in Steinthaleben. Gegen 16.00 Uhr hatte ein Landwirt in einer Scheune in der Badraer Straße Strohballen gestapelt. Dabei fielen zwei Ballen direkt vor die Auspuffanlage des Traktors und fingen Feuer. Obwohl der Landwirt den Traktor sofort aus der Scheune fuhr und mit dem Löschen begann, brannte das Fahrzeug vollständig aus. Die Scheune blieb unversehrt. An den Löscharbeiten waren die Feuerwehren aus Sondershausen, Bendeleben, Rottleben und Badra beteiligt.

