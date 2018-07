LPI-NDH: Unfälle Eichsfeld

Eichsfeld (ots) - Am 08.07.2018, 15:00 Uhr ereignete sich auf der Ortsverbindungsstraße Rohrberg - Freienhagen ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Krad Fahrerin. In einer Zweiergruppe von Krädern befuhr die Fahrerin einer KTM die Straße aus Richtung Rohrberg kommend in Richtung Freienhagen. Im Scheitelpunkt einer Linkskurve, ca. 500m am OA. Rohrberg, erkannte sie plötzlich im Kurvenbereich kleine Steinchen auf ihrer Fahrbahn. Sie verlor die Gewalt über ihre Maschine, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Straßengraben und kam nach ca. 10m in einem Bachlauf mit dem Krad zu Fall. Sie wird bei diesem Unfall schwer verletzt in das KH. Heiligenstadt verbracht. An der Maschine entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000.- Euro.

