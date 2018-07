LPI-NDH: Erneut Einbruch in Garagen

Sondershausen (ots) - In einem Garagenkomplex im Östertal in Sondershausen wurden erneut vier Garagen aufgebrochen. Bei einer Garage wurde durch den Unbekannten Täter im oberen Bereich der Tür die Vorrichtung für ein Vorhängeschloss kaputt geschlagen und nachfolgend die Tür aufgezogen, so dass der einfache Schließriegel im Türschloss brach. Bei den anderen drei Garagen verschaffte sich der Täter vermutlich mittels körperlicher Gewalt durch Aufziehen unerlaubt Zutritt. Nach ersten Erkenntnissen wurden die Garagen anschließend durchsucht. Aussagen zum Beutegut können derzeit noch nicht gemacht werden. Wer konnte etwas beobachten? Hinweise zum Täter nimmt die PI Kyffhäuser gern unter der Rufnummer 03632/6610 entgegen.

