LPI-NDH: Verkehrsunfallflucht

Braunsroda (ots) - Am Samstag, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.15 Uhr, wurde ein in Braunsroda auf einer Wiese vor dem Gutshof von Bismarck abgeparkter grauer Pkw Hyundai i30 durch ein anderes Fahrzeug auf der Beifahrerseite beschädigt. Der Unfallverursacher verließ unerlaubt die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen türkisfarben bzw. blauen Kleinwagen handeln. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die PI Kyffhäuser gern unter der Rufnummer 03632/6610 entgegen.

