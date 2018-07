LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Motorrad

Greußen (ots) - Samstagnachmittag ereignete sich ein Unfall mit einem Motorrad. Ein 19-jähriger Kradfahrer befuhr mit seiner MZ die L2133 aus Richtung Greußen in Richtung Ottenhausen, als er die Kontrolle über sein Krad verlor, ins Schlingern geriet und in der weiteren Folge über die Gegenfahrbahn in den Graben fuhr. Der 19-Jährige stürzte dabei vom Krad und zog sich schwere Verletzungen zu. Am Krad entstand Sachschaden. Der Verunglückte wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

