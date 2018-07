LPI-NDH: Einbruch in Cafe

Mühlhausen (ots) - In der Zeit vom Freitag 20:30 Uhr bis Samstag 10:45 Uhr hebelten unbekannte Täter eine Hintereingangstür eines Cafes in Mühlhausen An der Burg auf. Anschließend wurden aus einem Lagerraum im Keller ca. 3500 Getränkedosen mit unterschiedlichem Inhalt in einem Wert von ca. 3500 Euro entwendet. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizei Mühlhausen unter der Rufnummer 03601-4510.

