LPI-NDH: Sozia bei Unfall am Fuß verletzt

Mühlhausen (ots) - Am Freitag den 06.07.2018 gegen 16:45 Uhr befuhr der 60-jährige Unfallverursacher mit seinem Kraftrad Suzuki in Mühlhausen den Untermarkt in Richtung Felchtaer Straße. An der Einmündung zur Brückenstraße mißachtete er die Vorfahrt einer von rechts aus der Brückenstraße kommenden Volvo-Fahrerin. Dadurch kam es zur leichten Kollision zwischen Krad und Pkw. Der Kradfahrer konnte zwar einen Sturz vermeiden, allerding wurde seine 63-jährige Sozia am rechten Fuß verletzt und wurde durch Rettungskräfte ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wurde auf ca. 300 Euro geschätzt.

