LPI-NDH: Wohnungsbrand in Nordhausen

Nordhausen (ots) - In der Nacht vom 06.07.18 auf den 07.07.18 bemerkten Anwohner einen Feuerschein, sowie Rauchentwicklung in einer Erdgeschosswohnung in der Ullrichstraße in Nordhausen. Zunächst versuchten die Zeugen noch das Feuer selbst zu löschen. Als dies misslang, wurde kurz nach Mitternacht die Feuerwehr alarmiert. Die Wohnung ist aufgrund des Schadens durch das Feuer derzeit nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde das Feuer glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2500 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Ursache des Brandausbruchs dauern noch an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell