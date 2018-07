LPI-NDH: Mehrere aufgebrochene Garagen in einem Garagenkomplex

Sondershausen (ots) - In der Zeit von Donerstag, 22.30 Uhr, bis Freitag, 15.30 Uhr, machten sich ein oder mehrere unbekannte/r Täter an drei Garagen in einem Garagenkomplex in der Frankenhäuser Straße 42 zu schaffen. Bei zwei Garagen wurde das Vorhängeschloss und der Überwurfbügel gewaltsam entfernt und somit das Garagentor geöffnet. Bei der dritten Garage wurde mittels körperlicher Gewalt ein Flügel des Garagentores aufgezogen. Aus einer Garage wurde Handwerkzeug im Wert von 200,- EUR entwendet. Bei den anderen beiden Garagen ist nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts entwendet wurden. Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu dem oder den Täter/n machen kann, wird gebeten, sich bei der PI Kyffhäuser zu melden.

