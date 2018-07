LPI-NDH: Unfallflucht

Bad Frankenhausen (ots) - Am Freitag, den 06.07.18, in der Zeit von 06.45 Uhr bis 15.30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz vor dem Altenheim Wilma abgeparkter schwarzer Pkw Ford S-Max von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der Fahrer verließ unerlaubt die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. An dem Ford S-Max entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500,- EUR. Hinweise zum Verursacherfahrzeug und dessen Führer nimmt die PI Kyffhäuser gern entgegen.

