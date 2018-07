LPI-NDH: Diebstahl aus Gartenanlage

Heldrungen (ots) - In der Zeit vom 26.06.2018 bis zum 06.07.2018 brach ein unbekannter Täter in einen Garten in der Gartenanlage "Weitblick" ein. Zuerst öffnete er die verschlossene Gartentür durch einfaches nach innen drücken. Anschließend wurde die ebenfalls verschlossene Tür zum Geräteschuppen gewaltsam geöffnet und hieraus ein Akkuschrauber entwendet. Hat jemand im o.g. Zeitraum etwas gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die PI Kyffhäuser oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

