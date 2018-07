LPI-NDH: Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Bad Frankenhausen (ots) - Am Freitagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Seehäuser Straße in Bad Frankenhausen. Ein 21-jähriger Radfahrer befuhr den Radweg von der Innenstadt kommend in Richtung Seehausen. Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer kam mit seinem BMW aus einem Grundstück in der Seehäuser Straße. Er hielt an, um dem Radfahrer Vorrang zu gewähren. Der Radfahrer streifte aus Unaufmerksamkeit den Pkw, blieb mit der Pedale am Kennzeichen hängen und stürzte. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt. Am BMW entstand Sachschaden.

