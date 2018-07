LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

Eichsfeld (ots) - Am 06.07.2018, 17:25 Uhr ereignete sich in Leinefelde ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw VW mit Anhänger und der Fahrer eines Pkw Renault befuhren in angegebener Reihenfolge die Berliner Straße in Richtung Breitenbach. Der Fahrer des VW musste an der Lichtsignalanlage Einmündung Berliner/Breitenhölzer Straße verkehrsbedingt anhalten. Aufgrund von Alkoholeinfluss (0,77 Promille) und ungenügenden Abstandes fuhr der Fahrer des Renault auf. Es entstand Sachschaden von 4.000.- Euro. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Ein weiterer Unfall ereignete sich am 06.07.2018, 18:08 Uhr. Der Fahrer einer Kawasaki befuhr die L2023 von Dieterode in Richtung Kalteneber. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit verliert er in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad und kommt zu Fall. Der Kradfahrer kommt verletzt in KH. Am Krad selbst entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Schadenshöhe ca. 8.000.- Euro.

