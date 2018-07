LPI-NDH: Hochwertiges Fahrrad gestohlen

Nordhausen (ots) - Auf ein Fahrrad im Wert von 1600 Euro hatten es Unbekannte in Nordhausen abgesehen. Zwischen Donnerstag, 20.00 Uhr, und Freitag, 09.00 Uhr, drangen der oder die Diebe gewaltsam in ein Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Jüdenstraße ein. Anschließend stahlen sie das orange-graue Fahrrad des Herstellers Cube vom Typ 26 Cube Nutrail. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

