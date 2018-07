LPI-NDH: Zigaretten und Bargeld aus Automat gestohlen -Zeugen gesucht

Ballhausen (ots) - In der vergangenen Nacht waren zwei Zigarettenautomaten im Unstrut-Hainich-Kreis das Ziel von Dieben. Gegen 02.45 Uhr öffneten zwei Unbekannte den Automat in der Hauptstraße in Ballhausen gewaltsam. Anschließend stahlen sie Zigaretten und Bargeld in bislang noch unbekannter Höhe. Ein Zeuge wurde auf das Duo aufmerksam und verständigte die Polizei. Die Männer flüchteten mit einem silberfarbenen Pkw in Richtung Bad Tennstedt. Sie hinterließen einen Sachschaden von ca. 500 Euro. Einer der Männer war ca. 1,85 m bis 1,90 m groß und von kräftiger Gestalt. Der Andere war etwas kleiner und schlank. Beide trugen schwarze Kapuzenpullover. In der Kurstraße in Bad Tennstedt wurde ein weiterer Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet. Ob etwas gestohlen wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 100 Euro. Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 zu melden.

