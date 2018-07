LPI-NDH: Milchtankstellen erneut Ziel von Dieben

Mühlhausen (ots) - Neben der Milchtankstelle in Breitenworbis, siehe Pressemeldung vom 05. Juli, wurden in der Nacht vom 04. Juli zum 05. Juli zwei weitere Tankstellen in Nordthüringen angegriffen. Das Ziel von Dieben war die Tankstelle in der Gutsstraße, bei der ein Schaden von ca. 700 Euro entstand. Auch in Anrode schlugen Diebe in der Donnerstagnacht, gegen 03.30 Uhr, zu. Hier wurde der im Bickenrieder Weg abgestellte Automat aufgebrochen. Insgesamt erbeuteten die Unbekannten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Wer kann Angaben zu den Vorfällen machen? Wem sind im Bereich der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 oder die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell