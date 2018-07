LPI-NDH: GPS Geräte aus Traktoren gestohlen

Sundhausen (ots) - Hochwertige Technik im Wert von mehreren Zehntausend Euro erbeuteten Unbekannte in Sundhausen im Unstrut-Hainich-Kreis. Zwischen Mittwoch, 19.00 Uhr, und Donnerstag, 09.00 Uhr, betraten der oder die Diebe widerrechtlich das Firmengelände in der Langensalzaer Straße. Anschließend demontierten sie aus zwei abgestellten Traktoren die GPS-Geräte mit den dazugehörigen Bildschirmen. Wer hat etwas beobachtet? Wem sind im Bereich der Firma verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der 03601/4510 entgegen.

