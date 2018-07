LPI-NDH: Baumstumpf angezündet

Nordhausen (ots) - Am Donnerstagabend mussten Polizei und Feuerwehr in das Nordhäuser Gehege in die Wallrothstraße ausrücken. Unbekannte hatten gezündelt und einen Baumstumpf in Brand gesetzt. Eine Selbstentzündung kann ausgeschlossen werden. Es entstand geringer Sachschaden.

