LPI-NDH: Garagen aufgebrochen

Sondershausen (ots) - Nachdem mehrere Garagen in Sondershausen aufgebrochen wurden, sucht die Polizei Zeugen. Zwischen Montag, 02. Juli, und Donnerstag, 05. Juli, wurden vier Garagen im Garagenkomplex in der Straße des Friedens gewaltsam geöffnet. Der oder die Diebe erbeuteten nichts. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

