LPI-NDH: Feuerteufel entzünden Konifere

Sondershausen (ots) - Brandgeruch lenkte gestern Nachmittag gegen 15.20 Uhr die Aufmerksamkeit einiger Bewohner auf ein leerstehendes Gebäude in der Greußener Straße. Doch tatsächlich hatte die direkt neben dem Gebäude befindliche, sechs Meter hohe Konifere Feuer gefangen. Anwohner versuchten bis zum Eintreffen der Feuerwehr, den Brand selbständig zu löschen. Nach bisherigen Ermittlungen muss von Brandstiftung ausgegangen werden. Verletzt wurde niemand, am Gebäude entstand kein Schaden. Wer etwas zum Brand beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der Telefonnummer 03632/6610 zu melden.

