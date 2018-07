LPI-NDH: Bargeld an Milchtankstelle erbeutet

Breitenworbis (ots) - Keine fünf Minuten dauerte der Einbruch in den Tankautomaten einer Milchtankstelle in der Schäfergasse, Nordstraße. Zwei Männer betraten in der zurückliegenden Nacht kurz vor 03.00 Uhr die Tankstelle. Im Anschluss öffneten sie zielgerichtet und gewaltsam den Tankautomaten. Einer der Täter nahm dann die Münzkassette mit dem Hartgeld an sich. Ein zweiter Täter entleerte eine zweite Kassette, in der sich die Scheine befanden. Die Kasse ließ er zurück. Im Anschluss flüchteten Beide in unbekannte Richtung. Die Täter erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Wer Hinweise zum Tatgeschehen oder den unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

