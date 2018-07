LPI-NDH: Geschwindigkeit falsch eingeschätzt

Teistungen (ots) - Ca. 4000 Euro Schaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag in der Hauptstraße. Gegen 17.30 Uhr wollte eine 42-jährige Autofahrerin mit ihrem Hyundai von der Hauptstraße nach links in Richtung Ferna abbiegen. Dabei fuhr die dahinterfahrende Skodafahrerin (33) auf den Hyundai auf. Beide Frauen blieben unverletzt.

