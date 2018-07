LPI-NDH: Heißes flexen

Oldisleben (ots) - Beim Flexen auf einem Grundstück in der Karl-Marx-Straße fing ein alter Holzschuppen, in dem Heu und Stroh lagerte, am Mittwoch, gegen 17.30 Uhr, Feuer. Die Feuerwehren aus Heldrungen und Oldisleben löschten die Flammen, die auch auf das gelagerte Stroh übergegriffen hatten. Erste Informationen, wonach der Besitzer des Schuppens verletzt sei, bestätigten sich glücklicherweise nicht. Es blieb bei einem Schaden von ca. 500 Euro.

