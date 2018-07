LPI-NDH: Polizei sucht nach Belästigung zweier Frauen Zeugen

Mühlhausen (ots) - Die Polizei in Mühlhausen sucht Zeugen zu einem Vorfall am späten Mittwochnachmittag. Zwischen 17.20 Uhr und 17.30 Uhr hielten sich zwei junge Frauen aus Nigeria und Afghanistan, im Alter von 23 und 19 Jahren, im Steinweg auf Höhe der Pizzeria auf und fotografierten sich gegenseitig. Währenddessen kam ein bislang Unbekannter hinzu und fotografierte seinerseits die 23-jährige Frau mit seinem Handy. Als sie den Unbekannten aufforderte dies zu unterlassen, setzte er das fotografieren und videografieren fort. Die Frau äußerte weiterhin ihren Unmut darüber, worauf der Unbekannte die Frau zu Boden stieß und die Brüste der Frau, Ermittlungen zufolge absichtlich, berührte. Im Anschluss fuhr der Mann mit einem dunkelfarbenen Mountainbike davon. Der Gesuchte war ca. 1.80 bis 1.90 m groß und ca. 30 bis 35 Jahre alt. Er trug eine lange, dunkle Jeans, ein dunkles TShirt sowie ein dunkles Cap. Der Unbekannte war schlank, trug einen Bart und hatte helle Haare. Wer hat das Geschehen beobachtet und kann Angaben zu dem bislang unbekannten Radfahrer machen? Wer hat sich womöglich mit den Fotos gebrüstet? Hinweise nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Telefonnummer 03601/4510 entgegen.

