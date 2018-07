LPI-NDH: War das Fahrrad gestohlen? Ermittlungen laufen...

Sondershausen (ots) - Am Mittwochabend kontrollierten Polizisten in der Bebrastraße einen Radfahrer. Dabei stellten sie fest, dass die Rahmennummer am Rad, einem Mountainbike Bulls Sharpteil, entfernt worden war. Da der 27-jährige Nutzer die Herkunft des Rades nicht zweifelsfrei erklären konnte, stellten die Polizisten das Rad sicher und erstatten gegen den Mann wegen des Diebstahlsverdachtes und Hehlerei Anzeige.

