LPI-NDH: Polizei auf Campusfest zu Gast - Polizei zieht positive Bilanz

Nordhausen (ots) - Während des Campusfests der Nordhäuser Hochschule mussten Polizisten vereinzelte Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz zur Anzeige bringen. Den Beamten waren unter den knapp 2000 Besuchern, Gäste aufgefallen, die fertiggedrehte Joints in der Hand hielten. Bei den Kontrollen und den damit einhergehenden Durchsuchungen wurden dann Marihuanablüten aufgefunden. In zwei Fällen hatten die Beschuldigten Ecstasy und Crystal dabei. Weil er andere Besucher belästigt hatte, wurde ein 17-jähriger Jugendlicher vom Sicherheitsdienst der Veranstaltung verwiesen. Da er der Aufforderung nicht nachkam mussten Polizisten den Platzverweis durchsetzen. Hierbei wehrte sich der Jugendliche mit Schlägen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Die Feuerwehr musste gegen 22.30 Uhr in Richtung Campusgelände ausrücken. Im Gebäude des Studentenrates hatten Unbekannte einen Feuerlöscher entleert, der die Brandmeldeauslösung zur Folge hatte. Eine Anzeige wegen Notrufmissbrauch war die Folge. Dennoch zieht die Polizei ein positives Fazit. Es ist zu keinen nennenswerten, körperlichen Auseinandersetzungen oder sonstigen Ausschreitungen gekommen.

