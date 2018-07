LPI-NDH: Bewohner im Urlaub - Diebe schlagen zu

Breitenworbis (ots) - In der zurückliegenden Nacht drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus am Hagenberg, im Ortsteil Bernterode, ein. An der Rückfront des Hauses wurde eine Terrassentür gewaltsam geöffnet. Im Haus durchsuchten der oder die Einbrecher sämtliche Schränke. Neben einer geringen Summe an Hartgeld, nahmen die Diebe Handys und einen Laptop mit. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt. Die Bewohner befinden sich derzeit im Urlaub. Eine Angehörige, die sich um Tiere und Pflanzen während der Abwesenheit kümmert, entdeckte am Mittwochmorgen den Einbruch. Am Dienstag, gegen 20.00 Uhr, war noch am Haus alles in Ordnung.

