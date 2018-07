LPI-NDH: Feld und Strohballen abgebrannt

Bischhagen (ots) - Während ein Traktorfahrer am Mittwochvormittag, gegen 10.40 Uhr, auf einem Feld nahe Bischhagen Strohballen presste, geriet das Getreide in Brand. Nachdem der Mann den elften Rundballen gepresst hatte, bemerkte er, dass sich ein Faden des Netzes in der Ballenpresse gelöst hatte. Er stoppte den Traktor, um das Netz neu einzufädeln. Kurze Zeit später nahm er unter dem Fahrzeug ein Knistern wahr. Durch die Hitze, die von der Landmaschine ausging, hatte sich darunter eine Stelle des abgeernteten Feldes entzündet. Durch den Funkenflug fingen immer mehr Stellen des extrem trockenen Feldes Feuer. Die Flammen zerstörten 2,5 Hektar Stroh und zwölf Rundballen.

