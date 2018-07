LPI-NDH: Fahrzeuge in Brand

Heilbad Heiligenstadt (ots) - In der vergangenen Nacht brannten in der Wilhelmstraße in Heiligenstadt zwei Fahrzeuge. Gegen 02.25 Uhr hatte ein Zeuge auf dem Parkplatz hinter einer Bankfiliale ein qualmendes Auto bemerkt und den Notruf gewählt. Kurz darauf stand der VW bereits in Vollbrand. Die Flammen griffen schnell auf einen zweiten, daneben stehenden VW über. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Hinsichtlich der Brandursache können derzeit weder ein technischer Defekt, noch Brandstiftung ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

